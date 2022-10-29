В Еврокомиссии призвали сохранить зерновую сделку

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Набила Массрали прокомментировала выход России из зерновой сделки после теракта в акватории Севастополя. Она выступила с призывом приложить все усилия для сохранения договоренностей, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы поддерживаем усилия ООН<ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу», — заявила она.

Массрали подчеркнула, что продолжения действия зерновой сделки всеми сторонами необходимо для сохранения положительного влияния на доступ огромного количества голодающих людей по всему миру к продовольствию.