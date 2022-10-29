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38 минут назад

В Еврокомиссии призвали сохранить зерновую сделку

Lenta.ruиещё 1

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Набила Массрали прокомментировала выход России из зерновой сделки после теракта в акватории Севастополя. Она выступила с призывом приложить все усилия для сохранения договоренностей, сообщает РИА Новости.

В Еврокомиссии призвали сохранить зерновую сделку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поддерживаем усилия ООН<ООН по сохранению соглашения и подчеркиваем, что все стороны должны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу», — заявила она.

Массрали подчеркнула, что продолжения действия зерновой сделки всеми сторонами необходимо для сохранения положительного влияния на доступ огромного количества голодающих людей по всему миру к продовольствию.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на фоне выхода России из зерновой сделки призвал Москву позволить доставлять зерно голодающим в разные регионах мира.

Рынки,Еврокомиссия,ООН,
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