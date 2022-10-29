Bloomberg: СПГ из США не заменит ЕС газ из России следующей зимой

Поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США не хватит, чтобы полностью заместить поставки газа из России для Европы следующей зимой. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, поставки СПГ из США достигли 40% от всего импорта европейскими странами. При этом в период с апреля по сентябрь 2023 года прогнозируется рост поставок на 9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года. Однако европейские потери от прекращения импорта российского газа, по предварительным данным, могут составить не менее 20 млрд кубометров.

В статье указали, что американских мощностей не хватит для удовлетворения всех потребностей Европы. Кроме того, при сохранении текущего объема поставок, в следующем году к новому отопительному сезону подземные хранилища газа в Европе будут заполнены на 70%, хотя в этом были на 94%.

По мнению авторов Bloomberg, для того, чтобы справиться с энергокризисом, США придется наращивать свои мощности по производству СПГ. В свою очередь, Евросоюзу придется увеличивать свои импортные мощности. Однако из-за сбоя в реализации СПГ-проекта Freeport в Техасе США смогут увеличить свои экспортные мощности лишь с 2024 года.