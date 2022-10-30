Россияне рискуют остаться без копченой рыбы

Производители копченой рыбы в России через несколько лет могут столкнуться с нехваткой печей – термокамер. Полноценных аналогов в России нет, а иностранные поставки остановлены из-за санкций, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

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Термокамеры поставляли в РФ Германия, Чехия и Польша. Сейчас около 80 процентов поставщиков покинули рынок. В России выпуском оборудования для горячего и холодного копчения занимаются семь компаний, однако доля отечественных камер для копчения на рынке составляет не более 30%.

По словам гендиректора компании «Агрос» Андрея Климова, их технологические возможности «не совсем отвечают запросам переработчиков».

Рыбу холодного копчения в России выпускают 3,2 тысячи предприятий. Им требуется до 400 единиц техники. Сейчас выпускается около 100.

Бизнесмены считают, что похожие проблемы есть во всех отраслях пищевой промышленности, поэтому необходимы серьезные вложения со стороны государства.