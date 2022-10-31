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1 час назад

Доходы от заблокированных активов российских инвесторов обеспечили треть прибыли Euroclear

Газета.Ruиещё 14

Замороженные активы инвесторов из России принесли треть от общей доли чистой прибыли международного холдинга Euroclear. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные компании.

Euroclear заработал на заблокированных активах россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В период с января по сентябрь 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн. Это почти в два раза больше, чем было заработано за аналогичный период прошлого года. При этом более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

В компании отметили, что после ведения антироссийских санкций изменилась структура денежного баланса холдинга. Сейчас 65% активов находится в евро, а доллары составляют всего 10%. При этом в обычных условиях раньше доля долларов США была на уровне 47%, а на евро приходилось 26%.

По данным организации, что многочисленные санкции, которые были приняты в отношении России, привели к потере дохода от бизнеса, связанного с российской стороной. Однако эти убытки были компенсированы ростом процентного дохода. При этом доход от заблокированных активов россиян будет только расти. Кроме того, учитывая «беспрецедентную» доходность от заблокированных российских активов, их решили разделить от собственных результатов холдинга и учитывать отдельно.

29 октября еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные золотовалютные резервы РФ объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

Рынки,Компании,Дидье Рейндерс,
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