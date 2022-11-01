Клиенты американских брокеров начали переходить к российским

На финансовом рынке зафиксирован массовый переход российских клиентов американской Interactive Brokers (IB) к отечественным брокерам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Информация была подтверждена в крупной брокерской компании, в ИК «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») и компании «Иволга Капитал».
Отмечается, что динамика начала наблюдаться еще в августе-сентябре из-за расконвертации депозитарных расписок в российские акции.
Весной приняли закон, предполагающий обязанность эмитентов РФ провести делистинг с иностранных бирж и конвертировать американские депозитарные расписки (ADR) в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке. Однако в данном случае предусматривается определенный период для конвертации (с 15 августа по 11 ноября).
В ИК «Цифра брокер» указали на переход до 1000 клиентов IB.
Interactive Brokers советует осуществлять перевод бумаг эмитентов с российскими активами, включая депозитарные расписки, на акции VK, Ozon, Yandex и другие, подчеркнули в компании «Иволга Капитал».
Конвертации расписок – не единственная причина, по которой российские инвесторы уходят из IB, указывают эксперты. Так, важным фактором также является усиление проверок в отношении некоторых клиентов американским брокером.
Ранее сообщалось, что СПБ Биржа решила разблокировать часть иностранных ценных бумаг благодаря обмену с иностранным институциональным инвестором.