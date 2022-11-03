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27 минут назад

Citigroup: цены на нефть могут достичь $120 при одном условии

Investing.com Россияиещё 4

По мнению главы Citigroup по сырьевым товарам, даже в случае восстановления спроса на нефть в Китае цена не поднимается выше $100, и единственный способ вернуть нефть к $110 или $120 — это перебои с поставками из Ливии, Нигерии, Ирана и Ирака, пишет Business Insider.

Названо условие для роста цен на нефть до $120
Фото: ТАССТАСС

Возобновление спроса в ключевом потребителе — Китае — при одновременном снижении его на других ведущих рынках будет недостаточно для резкого роста цен на нефть.

Эд Морс отметил, что вместо спроса на нефть и отслеживания смягчения политики Китая по борьбе с COVID-19 цены на нефть будут следовать сигналам предложения.

Напомним, что в среду цены на нефть марки Brent выросли на 1,4% до $96,01 за баррель, а на нефть West Texas Intermediate выросли на 1,7% до $89,90.

На рынок не может не оказать влияния рост нефтяного аппетита Китая, в то время как ОПЕК+ пытается установить минимальный порог цен за счет сокращения квот на добычу.

«Однако мы живем в мире, где спрос падает повсеместно, независимо от того, в США это или в Европе», — добавил аналитик.

Рынки,Эд Морс,
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