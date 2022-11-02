Эксперты назвали альтернативу украинскому зерну

Краснодарское зерно могло бы стать альтернативным вариантом зерну украинскому. Региону удалось в 2022 году собрать рекордный урожай – некоторый объем может быть направлен в африканские страны, заявили URA.RU эксперты.

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Так они прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, которая состоялась во вторник, 1 ноября.

Политологи отмечают, что Краснодарский край становится стратегически важным регионом теперь с точки зрения геополитики в связи с ситуацией с зерновой сделкой.

По словам политолога Дмитрия Нечаева, отправка краснодарского зерна в беднейшие страны позитивно бы сказалась на международном имидже России.

Накануне Кондратьев заявил, что объем урожая зерновых в этом году оценивается в 15,1 млн тонн. При этом сбор пшеницы составил 10,7 млн тонн.

До этого российский президент обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос, связанный с зерновой сделкой.