Редкий экземпляр американской конституции выставили на торги в США за $30 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Редкий экземпляр первой печатной конституции США выставлен на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Информация об этом появилась на официальном сайте аукционного дома.

Предварительная оценка стоимости документа достигает $20-30 млн.

Документ был принят на Конституционном конвенте в Филадельфии (штат Пенсильвания) 17 сентября 1787 года. Все 500 копий раздали делегатам, среди которых были Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Александр Гамильтон. Выставленное на торги впервые за более чем 125 лет "Официальное издание Конституции" первой печати - один из двух известных экземпляров, оставшихся в частной коллекции. Всего в мире сохранилось 13 копий, 11 из них находятся в собственности правительства и официальных организаций.

В ноябре 2021 года состоялись исторические торги Sotheby's, где с молотка ушел второй экземпляр конституции из частной коллекции за $43,2 млн. Эта продажа установила новый рекорд для любой книги, рукописи или печатного текста, проданного на аукционе. "Мы надеемся, что через год после рекордной продажи уникальная возможность приобрести один из двух экземпляров конституции, находящихся в частных коллекциях, вызовет ответ, соизмеримый с прошлым годом", - заявил директор отдела книг и рукописей Ричард Остин.