Индексы Мосбиржи и РТС снизились

Российский рынок акций в последний день торгов укороченной рабочей недели незначительно снизился. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,82% - до 2 155,92 пункта, индекс РТС - на 1,30%, до 1 094,30 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,49% - до 62,1 руб., евро снизился на 0,36%, до 60,9 руб.

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Российский рынок акций в конце укороченной предпраздничной недели снижался вслед за мировыми площадками и сырьевыми котировками.

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"Ухудшение общих настроений связано с повышением ставок ФРС и комментариями главы регулятора Джерома Пауэлла. Сказалось на отечественных индексах и приближение длинных праздничных выходных в России, перед которыми инвесторы фиксировали часть позиций либо откладывали покупки бумаг, опасаясь появления какого-либо негатива 4-6 числа", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В четверг лидерами роста на падающем рынке оказались акции Новолипецкого металлургического комбината (+3,42%) и ММК (+2,76%), вероятно, по причине недооценки российского сектора черной металлургии, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения без новостей оказались акции "Дагэнергосбыта" (-6,8%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,2%) и акции золотодобытчика "Селигдар" (-2%).

Прогноз

Уже в начале будущей торговой пятидневки общий сентимент на рынках с большой вероятностью развернется вверх, эмоции сгладятся, считает Бахтин.

В понедельник пройдет заседание Еврогруппы. Из важной статистики 7 ноября эксперт выделил объем промышленного производства в Германии за октябрь. В США на старте недели свои квартальные финансовые отчетности представят Activision Blizzard, BioNTech и другие.

Краткосрочно российский рынок может показывать умеренно позитивную динамику, учитывая, что цены на нефть, несмотря на локальный спад, остаются выше $90 за баррель, также считают в "БКС мир инвестиций".

По оценкам компании, 7 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 100 - 2 200 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар-рубль - 60,5-63,5 руб.