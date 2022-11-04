Россиян предупредили о подорожании оливкового масла

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предупредил россиян о подорожании оливкового масла в беседе с агентством «Прайм».

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По его словам, растительные масла в мире остаются в дефиците, и в связи с этим не могут подешеветь. Он отметил, что с заметной долей вероятности цены на них вырастут в ближайшее время.

Экономист подчеркнул, что особенно это актуально для оливкового масла, которое ввозится в Россию через Тунис и Турцию. Он сообщил, что из-за сложностей с оплатой и логистикой цены уже достаточно высокие. Кроме того, засуха в Испании, которая ударила по урожаю оливок, приведет к тому, что конечный продукт может подорожать еще сильнее, добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что с подсолнечным маслом ситуация несколько иная. Он сообщил, что собран большой урожай подсолнечника. Это может привести к снижению оптовых цен в России до конца 2022 года. При этом на рознице это может и не сказаться, так как магазины постараются немного заработать на случай проблем с другими группами товаров.