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1 час назад

Названа «колоссальная цена» отказа ЕС от российского газа

Илья Родин

Государства Евросоюза потратили огромную сумму на заполнение подземных газовых хранилищ из-за отказа от российского энергоресурса. Общая стоимость топлива в ПХГ достигла $104,8 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что государства ЕС стремились максимально заполнить своих резервуары до наступления зимнего периода. Они максимально использовали альтернативные источники, договорились о поставках из Норвегии, ОАЭ и многих других стран.

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По оценке обозревателя, в дальнейшем затраты европейских стран на заполнение ПХГ будут только расти.

По его данным, существующие запасы могут полностью иссякнуть в зимний период. Соответственно, Евросоюзу придется начать «новую гонку за наполнением резервуаров».

Рынки,ЕС,
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