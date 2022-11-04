Названа «колоссальная цена» отказа ЕС от российского газа

Государства Евросоюза потратили огромную сумму на заполнение подземных газовых хранилищ из-за отказа от российского энергоресурса. Общая стоимость топлива в ПХГ достигла $104,8 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что государства ЕС стремились максимально заполнить своих резервуары до наступления зимнего периода. Они максимально использовали альтернативные источники, договорились о поставках из Норвегии, ОАЭ и многих других стран.

По оценке обозревателя, в дальнейшем затраты европейских стран на заполнение ПХГ будут только расти.