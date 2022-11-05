Спрогнозирован курс рубля к концу года

Курс американской валюты может вырасти до 67 рублей, заявили эксперты. Они подчеркнули, что в случае возрождения бюджетного правила доллар может подняться до 70 рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Международная повестка окажет определенное влияние на курса рубля, уточняет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она пояснила, что в ноябре главы государств G20 встретятся на саммите в Индонезии. На встрече ожидается президента России Владимира Путина. Его выступления могут благоприятно повлиять на курс российской валюты.

По ее мнению, курсы доллара и евро будут колебаться в диапазоне 58-67 рублей вплоть до конца 2022 года. Паритет между американской и европейской валютами в ближнесрочной перспективе не изменится.

Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев подчеркнул, что главным внутренним фактором, влияющим на курс рубля, может стать потенциальное возобновление действия бюджетного правила. В сложившейся ситуации оно будет предполагать покупку валюты дружественных государств.

Угроза введения санкционных ограничений на операции с иностранной валютой по-прежнему будет влиять на курс рубля, уточнил специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он отметил, что на фоне этого «прогнозирование динамики рубля теряет какой-либо практический смысл».