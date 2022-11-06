Аналитики опасаются нового скачка биткоина

Волатильность биткоина упала до очень низкого уровня, однако это заставляет аналитиков опасаться, что после затишья могут случиться новые скачки цен, пишет The Independent.
Главная криптовалюта поднялась выше отметки $21 000 в конце недели, поднявшись на 5%, но остается в диапазоне от $18 000 до $24 000, в котором она торгуется уже с середины июня.
Тем не менее многие эксперты не верят, что биткоин стал стабильным активом.
«Фондовый рынок, возможно, продемонстрировал большую волатильность, чем биткоин, за последние несколько недель, но это не означает, что биткоин внезапно стал средством хеджирования инфляции, — отмечает руководитель отдела исследований блокчейна и криптовалюты на бирже криптовалют Uphold Мартин Хисбок. — Мы все думали, что биткоин станет страховкой от инфляции, но оказалось, что во время кризиса безопасным убежищем по-прежнему является доллар».