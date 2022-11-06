Аналитики опасаются нового скачка биткоина

«Фондовый рынок, возможно, продемонстрировал большую волатильность, чем биткоин, за последние несколько недель, но это не означает, что биткоин внезапно стал средством хеджирования инфляции, — отмечает руководитель отдела исследований блокчейна и криптовалюты на бирже криптовалют Uphold Мартин Хисбок. — Мы все думали, что биткоин станет страховкой от инфляции, но оказалось, что во время кризиса безопасным убежищем по-прежнему является доллар».