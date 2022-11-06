На Украине сообщили о сокращении площади посевов озимых зерновых на 40%

"[Аграрии] возделали посевные площади озимых зерновых около 4 млн гектар. Это, к сожалению, меньше, чем в предыдущие годы. Если мы сравниваем с 2021 годом, то сокращение посевных площадей озимых зерновых составляет около 40%", - сказал он в эфире телеканала "Рада".