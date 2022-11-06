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3 часа назад

На Украине сообщили о сокращении площади посевов озимых зерновых на 40%

ТАССиещё 2

Площадь посевов озимых зерновых культур на Украине сократилась примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

На Украине сообщили о сокращении площади посевов озимых зерновых на 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Аграрии] возделали посевные площади озимых зерновых около 4 млн гектар. Это, к сожалению, меньше, чем в предыдущие годы. Если мы сравниваем с 2021 годом, то сокращение посевных площадей озимых зерновых составляет около 40%", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По его словам, сокращение 25% площади связано с боевыми действиями, еще 15% - с "неблагоприятным погодным фактором".

16 октября министр аграрной политики страны Николай Сольский заявил, что общая площадь посевов пшеницы сократится на Украине более чем на 20%, а ячменя - на 30%.

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