Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Брокер БКС готовит заявку в ЕС для разблокировки активов

Investing.com Россия

Брокер БКС самостоятельно обратится к регулирующим органам в Бельгии и Люксембурге для разблокировки активов своих клиентов. Как отмечается на сайте компании, это произойдет «в ближайшие недели».

Брокер БКС готовит заявку в ЕС для разблокировки активов
Фото: ТАССТАСС

Ранее руководитель департамента интернет-брокера БКС Игорь Пимонов говорил, что компания обратится к европейским регуляторам напрямую, если по общему запросу от НРД будет дан отрицательный ответ, пишет РБК.

Для подачи единой заявки потребуется раскрыть информацию о клиентах, в том числе об их активах и заключенных с ними договорах. Инвесторы, которые не желают раскрывать эти данные, смогут отказаться от включения в заявку.

«Исключение составят активы клиентов, действующих за счет третьих лиц, — профучастников, осуществляющих брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, УК ПИФ , а также номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей», — говорится в сообщении.

Брокер отметил, что в период подготовки единой заявки клиентам следует завершить все депозитарные операции в отношении заблокированных активов до 8 ноября 2022 года.

Компания также подчеркнула, что не может гарантировать удовлетворение европейским регулятором запроса на лицензию по разблокировке активов клиентов. Однако в БКС считают, что самостоятельная подача обращения — это наиболее эффективный способ добиться положительного результата, поскольку коллективные заявки от институциональных инвесторов будут приниматься к рассмотрению в приоритете относительно тех, что поданы клиентами самостоятельно.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители