Брокер БКС готовит заявку в ЕС для разблокировки активов

Брокер БКС самостоятельно обратится к регулирующим органам в Бельгии и Люксембурге для разблокировки активов своих клиентов. Как отмечается на сайте компании, это произойдет «в ближайшие недели».

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Ранее руководитель департамента интернет-брокера БКС Игорь Пимонов говорил, что компания обратится к европейским регуляторам напрямую, если по общему запросу от НРД будет дан отрицательный ответ, пишет РБК.

Для подачи единой заявки потребуется раскрыть информацию о клиентах, в том числе об их активах и заключенных с ними договорах. Инвесторы, которые не желают раскрывать эти данные, смогут отказаться от включения в заявку.

«Исключение составят активы клиентов, действующих за счет третьих лиц, — профучастников, осуществляющих брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, УК ПИФ , а также номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, иностранных уполномоченных держателей», — говорится в сообщении.

Брокер отметил, что в период подготовки единой заявки клиентам следует завершить все депозитарные операции в отношении заблокированных активов до 8 ноября 2022 года.