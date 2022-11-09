Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
34 минуты назад

Мосбиржа планирует запуск вечных фьючерсов на фондовые индексы

ТАССиещё 7

Мосбиржа планирует запустить вечные фьючерсы на фондовые индексы, заявил журналистам управляющий директор по деривативам Мосбиржи Владимир Яровой.

Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на фондовые индексы
Фото: ТАССТАСС

"Мы хотим расширить линейку вечных фьючерсов на фондовые индексы. Задумка у нас такая, что вечный фьючерс на фондовые индексы - это по сути полная репликация спотового индекса. Обычно это делается в виде ETF, но мы хотим попробовать сделать это в виде вечного фьючерса", - сказал он.

В декабре на Мосбирже также пройдет модернизация вечных фьючерсов на валюту, уточнил Яровой. Это позволит дать полноценную платформу для подобных торгов любым активом, добавил он.

Бессрочный или вечный фьючерс - это производный инструмент, не имеющий срока исполнения. Позволяет участвовать в изменении цены базового актива без его физической покупки.

Срочный рынок Московской биржи - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на срочном рынке торгуются 98 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Рынки,Цена на нефть,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители