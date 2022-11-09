Мосбиржа запустит вечные фьючерсы на фондовые индексы

"Мы хотим расширить линейку вечных фьючерсов на фондовые индексы. Задумка у нас такая, что вечный фьючерс на фондовые индексы - это по сути полная репликация спотового индекса. Обычно это делается в виде ETF, но мы хотим попробовать сделать это в виде вечного фьючерса", - сказал он.

В декабре на Мосбирже также пройдет модернизация вечных фьючерсов на валюту, уточнил Яровой. Это позволит дать полноценную платформу для подобных торгов любым активом, добавил он.

Бессрочный или вечный фьючерс - это производный инструмент, не имеющий срока исполнения. Позволяет участвовать в изменении цены базового актива без его физической покупки.

Срочный рынок Московской биржи - ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на срочном рынке торгуются 98 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.