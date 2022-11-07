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59 минут назад

Bloomberg: отгрузки нефти из РФ достигли пятимесячного максимума

Елена Прошина

Россия увеличила отгрузку сырой нефти по морю до пятимесячного максимума, чтобы успеть поставить странам топливо до вступления в силу 5 декабря санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Объяснены рекордные отгрузки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объемы поставок из России выросли до 3,6 миллионов баррелей в день, что является максимумом с начала июня. Менее волатильный средний показатель за четыре недели также вырос, достигнув максимума с августа», — говорится в тексте.

По данным американского агентства, наибольший рост и в натуральном и в процентном выражении пришелся на терминал в Мурманске.

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В Bloomberg связали это с тем, что судам, уходящим из данного порта требуется больше времени, чтобы добраться до пунктов назначения в Азии.

«В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта РФ вырос до 11-недельного максимума в 3,18 миллиона баррелей в день. Самый большой прирост пришелся на отгрузки тем покупателям, у которых не указаны конечные пункты назначения», — отмечается в тексте.

В общей сложности за последнюю неделю Россия отправила из своих портов 34 танкера, на борту которых находилось 25,4 миллиона баррелей, что на 3,2 миллиона баррелей больше, чем в июне, заключили в Bloomberg.

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