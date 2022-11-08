США обвинили европейские компании в завышении цен на СПГ

Помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри высказал мнение, что виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании. Его слова передает Financial Times.

По его словам, США остаются преданными идее помощи Европе по обеспечению ее потребностей в топливе по доступным ценам, и американских властей беспокоят дискуссии в европейских странах о том, что Соединенные Штаты якобы «имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе».