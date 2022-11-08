Bloomberg назвал Россию спасительницей мира от наглого грабежа Запада

Крупные поставщики энергоресурсов на фоне рекордных цен на газ развернули основные поставки в сторону Европы. В результате, развивающиеся страны остались без газа и только Россия может помочь им. Об этом пишет Bloomberg.
Аналитик Credit Suisse Group AG Сол Кавонич подчеркнул, что Европа заинтересована только в обеспечении собственной энергетической безопасности. Ее действия привели к энергетической бедности в странах развивающегося мира.
Эксперт уточнил, что власти Евросоюза предлагают за энергоресурсы большие средства, чем представители бедных стран и забирают сырье для своих нужд. Соответственно, на рынке наблюдаются дефицит нефти и газа, постоянный рост цен на них.
«Европа высасывает газ из других стран любой ценой», - заявил аналитик.
Вместе с тем, отмечает автор статьи, проблемы с энергоносителями на рынке сблизили развивающиеся государства с Москвой. К ней обратились либо могут обратиться те страны, которых ЕС «попросту вытолкнул с рынка». В том числе, Индия, Пакистан, Филиппины, Бангладеш и Таиланд.