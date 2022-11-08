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3 часа назад

Зеленский призвал продлить «зерновую сделку» вне зависимости от желания России

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд в Киеве выступил за продление соглашений по вывозу продовольствия из украинских портов «вне зависимости от желания» России. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский призвал продлить «зерновую сделку»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы считаем и придерживаемся той линии, что инициатива должна продолжиться вне зависимости от желания Российской Федерации», — сказал Зеленский, интересуясь позицией Соединенных Штатов по этому вопросу.

На Украине сообщили о сокращении площади посевов озимых зерновых на 40%

По данным Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, 8 ноября Шесть судов прошли по черноморскому коридору в украинские порты в рамках сделки, и еще восемьдесят сухогрузов ожидают разрешения на проход. Кроме того, 13 судов с грузом ожидают проведения инспекций в территориальных водах Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее пояснил, что необходимости в подписании новой продуктовой сделки нет, поскольку она будет продлена при согласии сторон. Он подчеркнул, что экспорт российских удобрений является частью соглашения, и у РФ есть некоторые опасения о том, что их требования не выполняются.

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