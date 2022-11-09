Аналитик связал обвал курса биткоина с напряженностью между Китаем и Тайванем

Снижение курса самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — в моменте до двухлетнего минимума (до $17,1 тыс. за монету) связано с уровнем напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем. Слова ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктора Першикова приводит РБК.

По его словам, на опасения трейдеров оказывает влияние недавнее заявление президента Тайваня Цай Инвэнь. 8 ноября глава острова назвала реальной угрозу вторжения Китая. При этом она отметила, что обострение может произойти в ближайшее время. Кроме того, на ситуацию давят и выборы в конгресс США. Возможная победа представителей Республиканской партии станет негативным фактором для глобального крипторынка.