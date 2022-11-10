Эксперт сказал, что будет с золотом после решения ФРС

Золото выросло в четверг благодаря падению доллара, но колебалось в относительно узком диапазоне из-за осторожности в ожидании данных по инфляции в США. Об этом сообщает CNBC.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Спотовое золото выросло на 0,3% до $1710,62 за унцию. Индекс доллара, в свою очередь, снизился на 0,3%. Более слабый доллар делает золото, номинированное в долларах, более привлекательным для держателей других валют.

Как пояснил управляющий директор сингапурского дилера GoldSilver Central Брайан Лан, цены на золото немного выросли, так как доллар слабеет. При этом цены консолидируются в преддверии данных по инфляции в США, которые могут повлиять на будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.