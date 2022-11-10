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2 часа назад

Эксперт сказал, что будет с золотом после решения ФРС

Инвест-Форсайтиещё 1

Золото выросло в четверг благодаря падению доллара, но колебалось в относительно узком диапазоне из-за осторожности в ожидании данных по инфляции в США. Об этом сообщает CNBC.

Эксперт сказал, что будет с золотом после решения ФРС
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Спотовое золото выросло на 0,3% до $1710,62 за унцию. Индекс доллара, в свою очередь, снизился на 0,3%. Более слабый доллар делает золото, номинированное в долларах, более привлекательным для держателей других валют.

Как пояснил управляющий директор сингапурского дилера GoldSilver Central Брайан Лан, цены на золото немного выросли, так как доллар слабеет. При этом цены консолидируются в преддверии данных по инфляции в США, которые могут повлиять на будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.

«Золото может вырасти, если появятся признаки замедления инфляции, но если цифры вырастут, то появятся предположения о том, что ФРС снова начнет ужесточать политику, что окажет давление на золото», — отметил эксперт.

Рынки,Брайан Лан,ФРС,
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