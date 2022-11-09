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1 час назад

Стоимость биткоина рухнула ниже двухлетнего минимума

Илья Родин

Стоимость биткоина впервые с ноября 2020 года упала ниже $17 тыс. за монету. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость биткоина рухнула ниже двухлетнего минимума
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на бирже Binance биткоин по состоянию на 19.29 мск подешевел на 15,8%. Его стоимость впервые за два года опустилась ниже $17 тыс. за единицу и составила $16,991 тыс.

Портал CoinMarketCap уточнил, что средняя цена биткоина на 20 биржах снизилась на на 14,56%, до $17,066 тыс.

Ранее сообщалось, что во вторник, 8 ноября, цена криптовалюты снизилась более, чем на 10%. По данным Coindesk, она упала до $18,624 тыс.

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