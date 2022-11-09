Стоимость биткоина рухнула ниже двухлетнего минимума

Стоимость биткоина впервые с ноября 2020 года упала ниже $17 тыс. за монету. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что на бирже Binance биткоин по состоянию на 19.29 мск подешевел на 15,8%. Его стоимость впервые за два года опустилась ниже $17 тыс. за единицу и составила $16,991 тыс.

Портал CoinMarketCap уточнил, что средняя цена биткоина на 20 биржах снизилась на на 14,56%, до $17,066 тыс.