Биткоин рухнул на четверть

Последний раз биткоин опускался ниже отметки в $18 000 в ноябре 2020 года. По данным портала Coinmarketcap, другие криптовалюты повторяют динамику биткоина с большей амплитудой — например, эфир (ETH) за неделю упал более чем на 20%, Solana — на 35%, а XRP — на 14%.

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По словам сооснователя Encry Foundation Романа Некрасова, падение биткоина связано с кризисом вокруг крупной криптобиржи FTX, её токена FTT и связанной инвесткомпании Alameda. Проблемы у биржи FTX начались после того, как глава конкурирующей платформы Binance Чанпэн Чжао обвинил компанию в махинациях.

«Сначала в СМИ появилась информация о структуре резервов Alameda, которые, как оказалось, более чем на треть состояли из собственных токенов FTT, часть из которых ещё и была в залоге. Это сразу вызвало вопросы к финансовой стабильности компании, биржи и ликвидности таких резервов», — рассказал Некрасов.

Binance начала эти токены продавать, её примеру последовали многие другие площадки. Это спровоцировало масштабное падение токенов более чем на 90% и потащило за собой котировки остальных криптовалют. По словам Некрасова, на фоне сообщений о кризисе у FTX и Alameda инвесторы в страхе за сохранность активов начали распродавать крипту.

По мнению основателя TTM Group Владислава Утушкина, по мере развития ситуации биткоин может упасть и до $10 000–15 000. Менее пессимистичен специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань: по его словам, в ближайшие недели стоимость биткоина может продолжить снижение до $15 000, но уже в начале 2023 года курс может подняться до $28 000–32 000, сообщил «Коммерсант».