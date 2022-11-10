Курс доллара на пятницу составил 61,24 рубля

Центральный Банк России определяет официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя для этого процесса рыночные курсы Московской биржи. Уточняется, что курс доллара вырос на 18,23 копейки и составил 61,2434 рубля. При этом курс евро также понизился на 24,08 копейки до 61,0037 рубля.