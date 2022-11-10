Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
3 часа назад

Курс доллара на пятницу составил 61,24 рубля

Елена Прошина

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос до 61,24 рубля.

Курс доллара на пятницу составил 61,24 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Центральный Банк России определяет официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя для этого процесса рыночные курсы Московской биржи. Уточняется, что курс доллара вырос на 18,23 копейки и составил 61,2434 рубля. При этом курс евро также понизился на 24,08 копейки до 61,0037 рубля.

Ранее аналитический центр НАФИ определил, что в России в два раза упало число граждан, следящих за курсами валют.

«В два раза за полгода уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами валют: с 52% до 26%», – говорится в материале НАФИ.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители