Курс доллара на пятницу составил 61,24 рубля

Согласно данным Банка России, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос до 61,24 рубля.
Центральный Банк России определяет официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя для этого процесса рыночные курсы Московской биржи. Уточняется, что курс доллара вырос на 18,23 копейки и составил 61,2434 рубля. При этом курс евро также понизился на 24,08 копейки до 61,0037 рубля.
Ранее аналитический центр НАФИ определил, что в России в два раза упало число граждан, следящих за курсами валют.
«В два раза за полгода уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами валют: с 52% до 26%», – говорится в материале НАФИ.