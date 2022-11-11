Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время

Стоимость биткоина может упасть на 25 процентов в ближайшие недели. Обвал самой популярной криптовалюты в мире предрек стратег по цифровым активами одного из крупнейших инвестбанков в мире JP Morgan Николаос Панигирцоглу. Его слова приводит The Times.

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Снижение цены биткоина до 13 тысяч долларов за монету может стать рекордным с октября 2020 года — перед тем как стоимость рискованных активов, в том числе цифровых валют, резко выросла на фоне новостей о вакцинах от COVID-19. Эксперт, рассуждая о минимально возможной цене биткоина, сообщил, что эта криптовалюта редко падает ниже стоимости производства. На данный момент майнинг одной монеты стоит около 15 тысяч долларов, цена складывается из стоимости затраченной электроэнергии, поэтому Панигирцоглу дает именно такой прогноз.

Аналитик ожидает, что инвесторы выведут деньги с бирж на фоне усугубления ситуации с третьей в мире биржей FTX, которая пытается решить проблемы с ликвидностью компании. Кризис FTX может продолжить развиваться и перекинуться на другие сегменты рынка. Биткоин уже отреагировали на проблемы компании резким обвалом. Например, в ходе торгов 9 ноября стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов за монету, рухнув более чем на 15,2 процента за день. На момент написания материала криптовалюта достигала отметки в 17,3 тысячи долларов.