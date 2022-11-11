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1 час назад

Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время

Lenta.ru

Стоимость биткоина может упасть на 25 процентов в ближайшие недели. Обвал самой популярной криптовалюты в мире предрек стратег по цифровым активами одного из крупнейших инвестбанков в мире JP Morgan Николаос Панигирцоглу. Его слова приводит The Times.

Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время
Фото: UnsplashUnsplash

Снижение цены биткоина до 13 тысяч долларов за монету может стать рекордным с октября 2020 года — перед тем как стоимость рискованных активов, в том числе цифровых валют, резко выросла на фоне новостей о вакцинах от COVID-19. Эксперт, рассуждая о минимально возможной цене биткоина, сообщил, что эта криптовалюта редко падает ниже стоимости производства. На данный момент майнинг одной монеты стоит около 15 тысяч долларов, цена складывается из стоимости затраченной электроэнергии, поэтому Панигирцоглу дает именно такой прогноз.

Аналитик ожидает, что инвесторы выведут деньги с бирж на фоне усугубления ситуации с третьей в мире биржей FTX, которая пытается решить проблемы с ликвидностью компании. Кризис FTX может продолжить развиваться и перекинуться на другие сегменты рынка. Биткоин уже отреагировали на проблемы компании резким обвалом. Например, в ходе торгов 9 ноября стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов за монету, рухнув более чем на 15,2 процента за день. На момент написания материала криптовалюта достигала отметки в 17,3 тысячи долларов.

С начала 2021 года курс биткоина пять раз обновил исторический максимум, достигнув пика в 69 тысяч долларов за монету. Однако после резкого падения в период с марта по июнь 2022 года криптовалюта не спешит возвращаться к рекорду.

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