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4 часа назад

Bloomberg: нефтяные державы готовы дать отпор США

Елена Прошина

Нефтяной конфликт США и Саудовской Аравии подтвердил готовность многих стран противостоять Вашингтону. Саудовский принц создает «новое движение неприсоединения», а Белый дом проигрывает из-за своего высокомерия и созданной им иерархии стран мира.

Bloomberg: нефтяные державы готовы дать отпор США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет Bloomberg.

«Когда президент США Джо Байден обвинил Саудовскую Аравию в том, что она встала на сторону России из-за нефти, Эр-Рияд позиционировал себя как восходящая держава, которая противостоит Вашингтону и заботится о своих интересах — и это завоевывает симпатии», - пишет агентство.

По мнению журналистов, Россия и Саудовская Аравия сплотили против США не только экспортеров сырой нефти. Турция и Китай также выступили на их стороне. Хотя как импортеры энергоносителей они страдают от решения, принятого OPEC+ 5 октября, в результате которого нефть остается на уровне 90 долларов.

«Ситуация с нефтью демонстрирует широкий сдвиг: страны готовы дать отпор или подвергнуть сомнению влияние США, даже если это противоречит их непосредственным экономическим интересам», - делает вывод Bloomberg.

Карен Янг, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, считает, что принц Мухаммед создает «новое движение неприсоединения». Он хочет «работать с меняющимся созвездием партнеров, чтобы двигать рынки и формировать политические результаты».

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По ее мнению, США сталкиваются с ответным ударом, поскольку они формулируют внешнюю политику как доминирование демократий над «недемократиями. На основании этого Вашингтон выстраивает иерархию взаимоотношений с другими странами. И это усложняет возможности Белого дома искать новые пути сотрудничества.

Агентство отмечает, что все это происходит в преддверии саммита G 20 на Бали, где Байден будет «стремиться заручиться международной поддержкой дальнейшей изоляции России».

Рынки,Карен Янг,Джозеф Байден,
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