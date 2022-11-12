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2 часа назад

Криптовалютная биржа FTX потеряла за сутки $662 миллиона при странных обстоятельствах

Майк Габриелян

Криптовалютная биржа FTX за сутки потеряла $662 млн при неустановленных обстоятельствах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Криптовалютная биржа FTX потеряла за сутки $662 миллиона при странных обстоятельствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство пишет, что произошел «загадочный отток средств».

Представитель FTX заявил об «аномальном движении средств с кошельков». По его словам, компания переводит активы в неподключенные к интернету хранилища, чтобы «снизить урон от несанкционированных транзакций».

Аналитическая компания Nansen оценила вывод средств в 662 миллиона долларов. По ее данным, криптовалюта выводилась как с международных, так и с американских бирж FTX.

Первоначальные признаки указывают, что почти 475 миллионов долларов были украдены с биржи в результате незаконных транзакций. Похищенные стейблкойны и другие валюты были быстро конвертированы в эфир на децентрализованных биржах — «обычная техника, используемая хакерами для чтобы их добыча не была конфискована».

Ранее Bloomberg сообщил, что бывший гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид полностью лишился своего состояния, оценивавшегося на пике в $26 млрд. В начале недели оно уменьшилось до $16 млрд.

По оценкам агентства, это стало «одной из самых крупных потерь состояний в истории».

FTX Group подала заявление о банкротстве в начале ноября. Тогда же гендиректор криптобиржи ушел в отставку.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование в отношении Бэнкмана-Фрида. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности.

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