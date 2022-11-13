Индия планирует удвоить объем торговли с Россией

Нью-Дели планирует удвоить объемы торговли с Россией, рассказал в статье для портала Indian Express обозреватель Муахир Мишра. Он отметил, что в расчетах будет использоваться, в том числе, и индийская рупия.

Эксперт пояснил, что увеличение двусторонней торговли произошло преимущественно на фоне значительного увеличения импорта Индией российской нефти.

Он уточнил, что ранее страна импортировала из России менее 1% от общего объема закупаемого энергоресурса. В настоящее время поставки составляют около 22% от общей потребности.

Таким образом, РФ стала крупнейшим поставщиком черного золота на индийский рынок, подчеркнул Муахир Мишра.

Аналитик отметил также, что Минторг Индии заявил о возможном удвоении торговли между Нью-Дели и Россией в ближнесрочной перспективе.

По словам представителя ведомства, оборот между странами будет «дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии при торговых расчетах».