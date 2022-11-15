Цены на газ в Европе ускорили рост

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов поднялась до $1 340 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 8%.

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Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 340 за 1 тыс. куб. м, или €124,645 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Рост цены газа в Европе возобновился по мере начала снижения температур в регионе.

Также практически полностью остановлены поставки газа с норвежских месторождений Asgard и Visund из-за технологических проблем, следует из данных газотранспортного оператора Gassco.

Кроме того, как накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, американская компания Freeport LNG может отложить возобновление работы своего СПГ-терминала после аварии до декабря, хотя ранее планировала начать отгрузки в середине ноября.