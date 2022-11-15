Курс евро впервые за месяц поднялся выше 63 рублей

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше отметки в 63 рубля. Это следует из данных площадки.

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К 14:37 по московскому времени курс европейской валюты вырос до 63,02 рубля, увеличившись на 1,16%. Такой показатель фиксируется впервые с 14 октября. Спустя две минуты курс евро снизился до 62,87 рубля, продемонстрировав снижение роста до 0,92%.

Курс доллара, в свою очередь, упал до 60,28 рубля, снизившись на 0,44%.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что рубль сейчас достаточно стабилен и нет факторов к его сильному ослаблению. По словам аналитика, в настоящее время главные факторы для рубля – это баланс экспорта и импорта.