«Отказавшаяся» от российской нефти страна ЕС подала заявку в «Транснефть»

Несмотря на заявления польских властей об отказе от российской нефти, госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

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Так, в компании «Транснефть» уже подтвердили наличие соответствующей заявки от властей Польши. Как отметил вице-президента компании Сергей Андронов, польская сторона оставила заявку на покупку нефти через Белоруссию. При этом он добавил, что в преддверии начала действия нефтяного эмбарго организация поставок не изменилась, передает «Коммерсант».

При этом в польской госкомпании заверили, что только запросили информацию для того, чтобы в случае необходимости забронировать часть транзита. В Orlen также отметили, что Польша будет «соблюдать все требования и санкции».