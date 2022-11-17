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54 минуты назад

Польская компания Orlen планирует продолжить закупки нефти из России по трубопроводу «Дружба» в следующем году

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Несмотря на заявления польских властей об отказе от российской нефти, госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

«Отказавшаяся» от российской нефти страна ЕС подала заявку в «Транснефть»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в компании «Транснефть» уже подтвердили наличие соответствующей заявки от властей Польши. Как отметил вице-президента компании Сергей Андронов, польская сторона оставила заявку на покупку нефти через Белоруссию. При этом он добавил, что в преддверии начала действия нефтяного эмбарго организация поставок не изменилась, передает «Коммерсант».

При этом в польской госкомпании заверили, что только запросили информацию для того, чтобы в случае необходимости забронировать часть транзита. В Orlen также отметили, что Польша будет «соблюдать все требования и санкции».

Напомним, страны G7 намереваются ввести в действие лимит цен вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть 5 декабря. JPMorgan Chase & Co предсказывает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 введут лимит цен.

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