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26 минут назад

"Будем действовать быстро": еврокомиссар о потолке цен на нефть из РФ

Елена Прошина

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия собирается ввести потолок цен на нефть из России после 24 ноября. Об этом сообщает Reuters.

"Будем действовать быстро": еврокомиссар о потолке цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», – заявила Симсон.

Она также добавила, что это поможет стабилизировать рынок энергоносителей.

«Мы подготовились как следует. Мне кажется, что подобный потолок цен позволит успокоить рынок, <...> а также устранит риск того, что товар прекратит поступать вообще», – считает она.

При этом власти России уже заявили, что в случае установки потолка цен поставки ресурса просто прекратятся. Это означает, что введение ограничения приведет к ещё большему сокращению поставок нефти на глобальный рынок, а следовательно, и новому росту цен.

Ранее установку потолка цен на нефть из России назвали ошибкой на Западе.

Рынки,Еврокомиссия,
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