"Будем действовать быстро": еврокомиссар о потолке цен на нефть из РФ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что Еврокомиссия собирается ввести потолок цен на нефть из России после 24 ноября. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», – заявила Симсон.

Она также добавила, что это поможет стабилизировать рынок энергоносителей.

«Мы подготовились как следует. Мне кажется, что подобный потолок цен позволит успокоить рынок, <...> а также устранит риск того, что товар прекратит поступать вообще», – считает она.

При этом власти России уже заявили, что в случае установки потолка цен поставки ресурса просто прекратятся. Это означает, что введение ограничения приведет к ещё большему сокращению поставок нефти на глобальный рынок, а следовательно, и новому росту цен.