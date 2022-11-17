Лондон рискует потерять статус крупнейшего фондового рынка Европы

Париж вскоре может обойти Лондон и стать финансовым центром Европы, крупнейшим фондовым рынком континента вследствие выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

По данным аналитической компании Refinitiv, стоимость активов компаний, зарегистрированных в Париже, взлетела с $1,8 млрд в начале 2016 года до $2,83 млрд, вплотную приблизившись к стоимости лондонских активов, достигающих $2,89 млрд.

По словам Уильяма Райта, основателя британского аналитического центра New Financial, такая тенденция стала "результатом плохой динамики британских акций, малой эффективности новых траншей ценных бумаг, а также низкого курса фунта стерлингов".

"Это явно не лучшие новости для Лондона, а Brexit является одной из главных причин всех трех проблем", - добавил он.

Эксперты полагают, что для сохранения традиционного лидерства Великобритании придется в срочном порядке реформировать работу лондонского Сити, сделать его более привлекательным для компаний. Конкуренция со стороны Франции, как указывают специалисты, в будущем будет только усиливаться, поскольку "Париж становится любимым европейским рынком фондовых менеджеров".

"Британия столкнулась с трудностями не только в банковской сфере, но и в таких критически важных секторах, как фармацевтика, добыча природных ресурсов, в частности, нефти", - отметил представитель британской компании Abrdn Бен Ричи.