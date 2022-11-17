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30 минут назад

Дерипаска жестко высказался о возможном крахе доллара

Лера Букина

Российский миллиардер Олег Дерипаска счел маловероятным сценарий, при котором американский доллар в скором времени обвалится. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

"Скорее крах этого му...чья": Дерипаска усомнился в скором крахе доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вероятно, крах ожидает именно тех, кто «расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК».

Бизнесмен также отметил, что из-за подобной политики некоторые «занимаются тем же самым». Из-за этого ухудшается борьба с рядом серьезных проблем, в частности, глобальным потеплением, и бедностью. Также, по словам Дерипаски, это приводит к остановке развития ядерной энергетики, мирного освоения космоса и океана.

«Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне», — подытожил предприниматель.

Накануне Дерипаска заявил, что рынок государственного долга США можно сравнить с преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России, которая наблюдалась в 1998 году.

В конце октября президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что отказ от доллара и евро является уже необратимым процессом для России.

Рынки,Андрей Костин,Олег Дерипаска,Банк ВТБ,
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