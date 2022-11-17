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33 минуты назад

Доллар США продолжает снижение на биржевых торгах в России

Елена Прошина

В обзоре финансовых рынков ЦБ РФ говорится, что доля доллар/рубль на российском биржевом рынке в прошлом месяце сократилась до годового минимума и составила 42%. Об этом сообщает ТАСС.

Доллар США продолжает снижение на биржевых торгах в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Регулятор объяснил это двумя факторами.

«Во-первых, в конце сентября-начале октября усилились геополитические риски, связанные с возможным введением санкций в отношении НКО НКЦ. Во-вторых, низкие объемы доступной валютной ликвидности обусловили рост стоимости привлечения долларов США и евро на внутреннем рынке», – пояснили в ЦБ.

При этом доля валют из дружественных стран, наоборот, выросла в октябре до 31% с 27%. Основной прирост произошел из-за увеличения среднедневного объема торгов валютной парой юань/рубль. Относительно сентября он составил 22,1%.

Отмечается, что под влиянием антироссийских санкций продолжилась переориентация экспортных операций на расчеты в валютах дружественных стран. Это привело к уменьшению доли доллара, но увеличению доли юаня.

«Таким образом, на внутреннем рынке происходило изменение структуры предложения иностранной валюты в пользу валют дружественных стран, прежде всего юаня», – следует из обзора ЦБ.

Ранее аналитики оценили объем вложений России в госбумаги США за сентябрь.

Рынки,НКО НКЦ,Банк России,
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