Эксперты заявили о рекордном дефиците серебра

Дефицит серебра на мировом рынке достигнет самого высокого за несколько десятилетий показателя из-за роста спроса. Такую оценку приводит в пятницу базирующийся в Вашингтоне Института серебра (The Silver Institute).

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"Достигнув отметки в 194 млн унций, дефицит станет максимальным за несколько десятилетий. Показатель 2021 года будет превышен в четыре раза", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, по итогам 2022 года спрос на серебро вырастет на 16% по сравнению с 2021 годом, до рекордных 1,21 млрд унций.

"В каждом ключевом сегменте спроса, кроме фотографии, ожидается новый максимум", - говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что рост спроса на серебро у розничных инвесторов составит 18% из-за опасений, связанных с инфляцией, конфликтом на Украине и спада экономики.

Как ожидают в Институте серебра, рост добычи серебра по итогам 2022 года составит 1%. Наибольший вклад в его увеличение внесли Мексика и Чили.

"Частично этот рост будет компенсирован снижением производства у крупных производителей серебра, таких как Перу, Китай и Россия", - считают эксперты.