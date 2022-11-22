Bloomberg предрек банкротство еще одной крупной криптовалютной бирже

У криптовалютной биржи Genesis возникли
проблемы с ликвидностью после финансового скандала, вызванного крахом криптобиржи FTX. В скором времени Genesis, вероятно, объявит о банкротстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обе биржи сотрудничали друг с другом. FTX получала займы от Genesis. В настоящее время компания пытается найти инвесторов, которые могли бы обеспечить ее средствами. Речь идет о сумме примерно в $1 млрд. Официального подтверждения от Genesis пока не последовало.
Агентство подчеркивает, что переговоры ведутся с еще одной криптовалютной биржей Binance. Комментариев представители компании не предоставили.
В начале ноября FTX проинформировала о подаче заявления о банкротстве. Отмечалось, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид решил уйти в отставку.
На минувшей неделе руководством криптовалютной биржи Binance был подписан необязывающий догвор о приобретении активов FTX за пределами США для покрытия кризиса ликвидности конкурента.