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44 минуты назад

Bloomberg предрек крупной криптовалютной бирже банкротство

Лера Букина

У криптовалютной биржи Genesis возникли

Bloomberg предрек банкротство еще одной крупной криптовалютной бирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

проблемы с ликвидностью после финансового скандала, вызванного крахом криптобиржи FTX. В скором времени Genesis, вероятно, объявит о банкротстве, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Обе биржи сотрудничали друг с другом. FTX получала займы от Genesis. В настоящее время компания пытается найти инвесторов, которые могли бы обеспечить ее средствами. Речь идет о сумме примерно в $1 млрд. Официального подтверждения от Genesis пока не последовало.

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Агентство подчеркивает, что переговоры ведутся с еще одной криптовалютной биржей Binance. Комментариев представители компании не предоставили.

В начале ноября FTX проинформировала о подаче заявления о банкротстве. Отмечалось, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид решил уйти в отставку.

На минувшей неделе руководством криптовалютной биржи Binance был подписан необязывающий догвор о приобретении активов FTX за пределами США для покрытия кризиса ликвидности конкурента.

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