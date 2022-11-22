Эксперты рассказали, стоит ли покупать золото сейчас

Российские банки отмечают ажиотажный спрос на инвестиционное золото. Драгметалл имеет репутацию защитного актива, который дорожает в периоды нестабильности и может помочь сохранить сбережения. Стоит ли покупать золото сейчас — ответили эксперты.

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В этом году золото недостаточно проявляет свои защитные свойства: драгметалл почти не вырос в цене, а только удержался вблизи ковидных уровней, рассказал Forbes эксперт «Система Капитал» Константин Асатуров. Сейчас золото стоит $1770 за унцию.

После введения эмбарго на российскую нефть рубль может подешеветь с 60 ₽ до 70 ₽ за доллар.

«В этом случае инвестиции в золото сработают как квазивалютный инструмент», — поясняет аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Прямо сейчас, на фоне сильного доллара и высоких ставок, момент для покупки золота невыгодный, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Покупателям также стоит учитывать, что разница в цене покупки и продажи слитков в банках составляет 15%.

В отличие от физического золота, инвестиции в акции российских золотодобытчиков связаны с повышенным риском, говорит аналитик «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Старцев. Но если есть интерес к таким вложениям, то стоит отдавать предпочтение крупным компаниям, считает Константин Асатуров.