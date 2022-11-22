Цены на газ в Европе резко ускорили рост

Стоимость газа в Европе повысилась после заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок через украинскую территорию. Она поднялась выше $1280, продемонстрировав повышение на 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ранее «Газпром» проинформировал об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Компания подчеркнула, что объем газа, который «Газпром» подает на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.
Холдинг также отметил, что компанией «Молдовагаз» была произведена оплата за часть поставок за ноябрь.
Если транзитный дисбаланс через Украину сохранится для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 «Газпром» будет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки, предупредил «Газпром».