Цены на газ в Европе резко ускорили рост

Стоимость газа в Европе повысилась после заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок через украинскую территорию. Она поднялась выше $1280, продемонстрировав повышение на 4%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее «Газпром» проинформировал об оседании на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Компания подчеркнула, что объем газа, который «Газпром» подает на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.

Холдинг также отметил, что компанией «Молдовагаз» была произведена оплата за часть поставок за ноябрь.