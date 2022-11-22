Bloomberg узнал дату согласования плана ЕС по российской нефти

Еврокомиссия обсудит окончательный вариант так называемого механизма корректировки рынка цен на газ во вторник во время заседания в Страсбурге. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

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По данным агентства, механизм будет включать в себя фиксированный потолок цен на газ, который будет регулярно пересматриваться и активироваться при выполнении двух условий. Первое из них - рост цен на газ на следующий месяц на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF, "Главный пункт перевода") в Нидерландах, через который определяются рыночные расценки на голубое топливо. Второе условие - спред между спотовой ценой TTF и корзиной спотовых цен на сжиженный природный газ в Европе.

В проекте документа, на который ссылается Bloomberg, говорится, что цель механизма будет заключаться в том, чтобы сгладить ситуации с "чрезмерно завышенными ценами", но не менять структурный уровень этих цен.