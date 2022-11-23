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1 час назад

В США раскрыли планы по корректировке потолка цен на нефть РФ

Лера Букина

США и их союзники намерены пересматривать предельную цену на российскую нефть несколько раз в год, а не каждый месяц. С таким заявлением выступил представитель Министерства финансов США высокого ранга, передает агентство Reuters.

В США раскрыли планы по корректировке потолка цен на нефть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти страны хотят добиться определенности на рынке, в этой связи целью является корректировка стоимости «на регулярной основе, что, с моей точки зрения, будет выглядеть, надеюсь, скорее, ежеквартально или даже раз в полгода».

Предельная цена на экспорт российской нефти страны Группы семи объявят в скором времени, уточнил представитель финансового ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после того, как страны ЕС введут потолок цен на российскую нефть, переходный период будет действовать 45 дней.

Кроме того, газета писала, что поставки нефти из России в государства Северной Европы существенно сократились к концу ноября с февраля текущего года - на 90%.

Также газета The Wall Street Journal информировала о планах США и союзников в среду, 23 ноября, согласовать введение предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

Рынки,Казначейство США,ЕС,
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