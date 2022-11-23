В России решили создать национальную криптобиржу

Стало известно о желании законодателей создать в России национальную криптобиржу. Для этого готовят соотвествующие поправки в закон «О цифровых финансовых активах».
При этом криптобиржа будет заниматься не распространением криптовалюты как платёжного средства, а будет выступать в качестве обменника, где можно задекларировать и конвертировать «крипту».
Инициаторы законопроекта уже обсудили поправки с участниками рынка. Это подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов.
«Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов», — подчеркнул депутат.