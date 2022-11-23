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16 минут назад

В России решили создать национальную криптобиржу

Ferra.ruиещё 1

Стало известно о желании законодателей создать в России национальную криптобиржу. Для этого готовят соотвествующие поправки в закон «О цифровых финансовых активах».

В России решили создать национальную криптобиржу
Фото: ferra.ruferra.ru

При этом криптобиржа будет заниматься не распространением криптовалюты как платёжного средства, а будет выступать в качестве обменника, где можно задекларировать и конвертировать «крипту».

Инициаторы законопроекта уже обсудили поправки с участниками рынка. Это подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

«Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов», — подчеркнул депутат.

Рынки,Сергей Алтухов,
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