В России решили создать национальную криптобиржу

Стало известно о желании законодателей создать в России национальную криптобиржу. Для этого готовят соотвествующие поправки в закон «О цифровых финансовых активах».

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При этом криптобиржа будет заниматься не распространением криптовалюты как платёжного средства, а будет выступать в качестве обменника, где можно задекларировать и конвертировать «крипту».

Инициаторы законопроекта уже обсудили поправки с участниками рынка. Это подтвердил член комитета по экономической политике Сергей Алтухов.