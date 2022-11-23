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1 час назад

Bloomberg: переговоры ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик

Елена Прошина

Переговоры США и их союзников, касающиеся установления потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик из-за разных мнений на этот счет. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Переговоры ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напомнили, что переговоры США и их союзников состоялись сегодня, 23 ноября.

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Собеседники Bloomberg рассказали, что Еврокомиссия предложила установить лимит цен на нефть РФ на уровне 65 долларов за баррель, но Польша и страны Прибалтики посчитали его «слишком щедрым». Еще часть стран, в том числе Греция и Мальта, заявили о нежелании «опускать его ниже 70 долларов», верхней границы диапазона, предложенного ЕК.

«Мы рассматриваем разные варианты и пытаемся найти общую основу, которая позволит реализовать эту меру самым эффективным способом и избежать чрезмерных неудобств для стран Европейского союза. Уверен, мы скоро придем к единому мнению», — приводятся в материале слова канцлера Германии Олафа Шольца.

США вместе с союзниками планируют продолжить переговоры касательно потолка цен на российскую нефть снова в четверг, 24 ноября.

Рынки,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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