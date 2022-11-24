Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Минфин допустил ввод лимита на вывоз золота из России

Газета.Ru

Министерство финансов (Минфин) не собирается запрещать сделки купли-продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке, однако допускает «в перспективе» введение лимита на вывоз золота из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минфин допустил ввод лимита на вывоз золота из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ограничения в перспективе могут затронуть только вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объем будет превышать допустимый», — заявили в Минфине.

При этом заморозка сделок с драгоценными металлами на внутрироссийском рынке в настоящее время «не обсуждается», уточнили в ведомстве.

«Ограничения или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждается — ни для физических лиц, ни для юридических лиц. Минфин России наоборот стремится развить рынок драгметаллов и сделать золото полноценным рыночным инвестиционным продуктом», — заключили в пресс-службе министерства.

2 марта министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладываться в золото вместо американских долларов. По его словам, мировая резервная валюта является более волатильной и не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам.

Рынки,Антон Силуанов,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители