В ЕС предварительно договорились о механизме регулирования цен на газ

Министры энергетики стран ЕС достигли предварительных договоренностей о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по хабу TTF, сообщил Совет ЕС.

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Согласовано «содержание предложения о постановлении Совета о дальнейших временных чрезвычайных мерах по сдерживанию высоких цен на энергоносители». По версии Совета ЕС, предлагаемые шаги должны укрепить солидарность при чрезвычайной ситуации и дефиците поставок газа, а также способствовать улучшению координации совместных закупок газа. Кроме того, обсуждаемые меры должны ослабить волатильность цен на газ и электроэнергию, установить надежные бенчмарки для цен на газ, передает РИА «Новости».

Речь идет об «ограничении цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF». В ЕС рассчитывают, что таким образом удастся не допустить резкие колебания цен. При этом указывается, что члены ЕС намерены создать «механизм управления внутридневной волатильностью для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой».