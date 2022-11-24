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1 час назад

Совет ЕС сообщил о достижении министрами энергетики предварительного соглашения по механизму регулирования цен на газ

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Министры энергетики стран ЕС достигли предварительных договоренностей о введении механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по хабу TTF, сообщил Совет ЕС.

В ЕС предварительно договорились о механизме регулирования цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласовано «содержание предложения о постановлении Совета о дальнейших временных чрезвычайных мерах по сдерживанию высоких цен на энергоносители». По версии Совета ЕС, предлагаемые шаги должны укрепить солидарность при чрезвычайной ситуации и дефиците поставок газа, а также способствовать улучшению координации совместных закупок газа. Кроме того, обсуждаемые меры должны ослабить волатильность цен на газ и электроэнергию, установить надежные бенчмарки для цен на газ, передает РИА «Новости».

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Речь идет об «ограничении цены для транзакций, совершенных в течение одного дня на TTF». В ЕС рассчитывают, что таким образом удастся не допустить резкие колебания цен. При этом указывается, что члены ЕС намерены создать «механизм управления внутридневной волатильностью для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой».

Напомним, на днях Еврокомиссия выступила с предложением установить лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт·ч. В соответствии с предложением выше установленной цены сделки проходить не смогут.

Рынки,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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