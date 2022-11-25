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1 час назад

Bloomberg: ЕС намерен возобновить переговоры о лимите цен на нефть РФ 25 ноября

ТАСС

Дипломаты стран Евросоюза намерены встретиться в пятницу вечером, чтобы попытаться достичь окончательного соглашения о потолке цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС возобновит переговоры о лимите цен на нефть РФ 25 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их данным, дипломаты настроены оптимистично. На Евросоюз давят сроки, поскольку санкции ЕС в отношении российской нефти по первоначальным планам должны были вступить в силу 5 декабря, отмечает Bloomberg. Его источники утверждают, что европейские страны обсуждают возможность регулярного пересмотра цен в качестве потенциального компромисса.

Группа семи (G7) по инициативе США намерена ввести потолок цен на российскую нефть, опираясь на то, что большинство транспортных компаний и страховщиков находятся в странах G7 или их союзниках, как, например, Греция, Кипр, Мальта и другие малые члены ЕС.

Российская нефть сейчас торгуется на уровне около $70 за баррель с учетом дисконта, таким образом, с экономической точки зрения потолок $65-70 за баррель не будет иметь большого значения. Однако это может иметь долгосрочные стратегические последствия в случае нового скачка цен на нефть. По оценкам европейских экспертов, в связи с этим есть серьезный риск, что Россия остановит поставки в страны, которые присоединятся к этому механизму. Это может вызвать резкий рост цен на мировом рынке, если остальные нефтепроизводители резко не нарастят добычу.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани подчеркнул, что попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

Рынки,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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