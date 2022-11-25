Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
36 минут назад

В Польше озвучили прогноз по росту счетов за газ

Елена Прошина

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что счета за газ вырастут на 23%, хотя правительство и собирается заморозить тарифы. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В Польше озвучили прогноз по росту счетов за газ
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Министр добавила, что соответствующий законопроект уже рассматривается правительством.

«Основным пунктом является замораживание тарифа на газ для домашних хозяйств на уровне этого года», – сказала Анна Москва.

Она также добавила, что заморозка тарифов коснётся всех, независимо от доходов.

Кроме того, министр также рассказала, что правительство вернет ставку НДС на газ на уровень 23% – несколько месяцев назад для сдерживания цен ставку снизили до нуля. По словам Анны Москвы, правительство Польши также прогнозирует, что заморозка тарифов на газ обойдётся бюджету около 30 миллиардов злотых в год, что соответствует примерно 6,66 миллиардам долларов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз создает энергетический хаб в Польше.

Рынки,Анна Москва,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители