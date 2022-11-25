В Польше озвучили прогноз по росту счетов за газ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что счета за газ вырастут на 23%, хотя правительство и собирается заморозить тарифы. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Министр добавила, что соответствующий законопроект уже рассматривается правительством.
«Основным пунктом является замораживание тарифа на газ для домашних хозяйств на уровне этого года», – сказала Анна Москва.
Она также добавила, что заморозка тарифов коснётся всех, независимо от доходов.
Кроме того, министр также рассказала, что правительство вернет ставку НДС на газ на уровень 23% – несколько месяцев назад для сдерживания цен ставку снизили до нуля. По словам Анны Москвы, правительство Польши также прогнозирует, что заморозка тарифов на газ обойдётся бюджету около 30 миллиардов злотых в год, что соответствует примерно 6,66 миллиардам долларов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз создает энергетический хаб в Польше.