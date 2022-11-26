В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России

Итальянские власти должны были раньше запросить у ЕС отсрочку введения эмбарго на российскую нефть, как это сделали другие европейские страны. Такое мнение выразил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, комментируя ситуацию с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) ISAB на Сицилии, который принадлежит компании "Лукойл".

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"Ошибка была совершена на более раннем этапе, когда Италия не попросила необходимой отсрочки эмбарго на европейском уровне, чтобы защитить свои национальные интересы, как это сделали более проницательные европейские страны, например Германия и Польша, а также Болгария", - сказал Урсо в опубликованном в субботу интервью газете Corriere della Sera.

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Ранее министр среди прочих вариантов предложил гарантии итальянского экспортно-кредитного агентства SACE для возобновления банковского кредитования завода. Представители предприятия сообщали, что, хотя ни сам завод, ни "Лукойл" не подпали под антироссийские санкции, им было отказано в банковских кредитах для закупок нефти у других поставщиков. В настоящее время НПЗ может использовать только российское сырье от материнской компании.

Днем ранее Урсо встречался с представителями банков.

"Вчерашняя встреча была, безусловно, эффективной и конструктивной. В любом случае они намерены обеспечить непрерывность бизнеса и производства после 5 декабря. У нас есть всего несколько часов, чтобы наверстать упущенное за несколько месяцев", - сказал он.

По сведениям ведущей экономической газеты Il Sole 24 Ore, переговоры с банками ведутся параллельно с попыткой добиться от Европейского союза отсрочки, чтобы гарантировать поставки на НПЗ сырья. Как отмечает издание, это будет затруднительно, поскольку запрос может быть оценен как запоздалый.