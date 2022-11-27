Аналитик дал советы по способам инвестирования

«Если у вас есть деньги, покупать рискованные активы еще рано. Лучше купите валюту, краткосрочные облигации или просто положите деньги на депозит. Если у вас есть акции, золото и другие активы, продавайте их сейчас. Да, в цене они уже упали, но дальше будут еще дешевле. И чуть позже, когда вы увидите, что на рынке начинается паника, на эти же деньги вы сможете купить больше акций, больше недвижимости, больше золота», — пояснил эксперт.