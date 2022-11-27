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2 часа назад

Финансовый аналитик дал советы по способам инвестирования

Мослента

Cоветы по способам инвестирования и сбережения денег в условиях кризиса «Мосленте» дал финансовый аналитик, экономист, основатель онлайн-школы по инвестициям Василий Маньжов.

Аналитик дал советы по способам инвестирования
Фото: UnsplashUnsplash

«Если у вас есть деньги, покупать рискованные активы еще рано. Лучше купите валюту, краткосрочные облигации или просто положите деньги на депозит. Если у вас есть акции, золото и другие активы, продавайте их сейчас. Да, в цене они уже упали, но дальше будут еще дешевле. И чуть позже, когда вы увидите, что на рынке начинается паника, на эти же деньги вы сможете купить больше акций, больше недвижимости, больше золота», — пояснил эксперт.

По словам экономиста, важно понимать, что в инвестировании всегда есть риски, а значит потерять часть денег — нормально. В условиях нестабильности нужно быть готовым к промахам, предупредил Маньжов.

Ранее финансовый аналитик рекомендовал «идеальную стратегию» по вкладам на 2023 год.

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